2018-12-03T22:15:55+03:00
Спорт

«Буревестник» из Ярославля взял верх над клубом «Купол-Родники»

Игра прошла в Ижевске 3 декабря
Виктор ПОЛЯК
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Завершив формирование команды, наставник «Буревестника» Михаил Терехов теперь может максимально сосредоточиться на игрой его подопечных. Слаженности действий игроков пока явно не хватает, однако индивидуальные возможности игроков пока позволяют набирать очки. Игра в Ижевске стала показательной в этом плане. Неудачно начав игру (счет очень быстро стал убийственным для «Бури» - 2:11), ярославцы в дальнейшем выровняли положение к первому перерыву, а во второй четверти Взяли инициативу в свои руки. Во всем блеске проявил себя американец Гевин, набрав в итоге 20 очков и постоянно терзая оборону ижевских. Правда, «трехи» у наших в этой игре не очень удавались, тем не менее в нужный момент попадали в кольцо Александров и Гевин. Набирает форму вернувшийся в строй Кольцов. Но нужно отметить, что наши ребята старались максимально эффективно использовать в атаке своих партнеров, для чего применяли порой излишне хитрые передачи, которые иногда приводили к потерям. Тем не менее, всю вторую половину игры «Буря» все время была впереди, хотя хозяева паркета бились до последней минуты. Но за 10 секунд до сирены итог уже был неопровержим.

«Купол-Родники» - «Буревестник» - 66 : 72 (20:17, 17:24, 16:20, 13:11).

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