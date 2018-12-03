2018-12-03T23:57:27+03:00
Спорт

Ярославский «Локомотив» на буллитах переиграл клуб из Китая

Одержать победу не помешали потери в составе
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар».«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Из-за травм и болезней команда Дмитрия Квартальнова вышла на матч с «Кунь Лунем» без ряда ведущих своих форвардов - Коршкова, Козуна, Красковского, Санникова. Пришлось вызывать пополнение из молодежной команды. Но отсутствие ведущих не могло не сказаться на игре «Локомотива», на который, почуяв «запах крови», обрушились соперники, представляющие главным образом финскую школу хоккея. Пока наши парни приноравливались к новым партнерам, гости надолго захватили инициативу и сумели открыть счет. Однако недолго музыка играла…

Еще до перерыва нашим удалось сравнять счет. Виртуозно сыграл капитан команды - защитник Кронвалл, который буквально пролез вдоль борта к воротам и с близкого расстояния послал шайбу под перекладину. Игровые голы матча на этом закончились. Хоть и не очень получалось у наших в атаке, но оборону держали надежно и после нулевого овертайма добили соперника на серии буллитов. Здесь «насухо» сыграл в воротах Салак, а шайбы Коваленко, Локтионова и Апалькова принесли такую важную победу.

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар» – 2:1 ОТ (1:1;0:0;0:0;0:0;1:0).

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» – «Кунь Лунь Ред Стар».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

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