На благоустройство дворов и парков Ярославской области из федеральной казны дадут 517 миллионов

3 Дек. 21:51 2018-12-03T21:51:21+03:00

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В 2019 году на благоустройство дворов, парков, общественных территорий, спортивных сооружений в рамках проекта «Решаем вместе!» из федерального бюджета будет выделено 517 миллионов рублей. Еще не менее 4% от этой суммы должна добавить область в качестве софинансирования. По предварительным подсчетам, общая сумма на реализацию проекта может составить около 700 миллионов. Но точные цифры станут известны после принятия бюджета на следующий год.

– В следующем году основными направлениями проекта станут «Поддержка местных инициатив», «Дороги» и «Формирование современной городской среды», – отметил заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец.

Перечень объектов, которые благоустроят в следующем году утвердят до 1 марта. При этом власти будут руководствоваться результатами голосования, прошедшего в марте этого года. Например, в Ярославле, много голосов было отдано за Юбилейный парк. Сейчас готовится проект его реконструкции.

Напомним, в 2017 году финансирование программы составило 650 миллионов рублей, в этом году – 680 миллионов.