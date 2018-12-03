СЕГОДНЯ 19:57 2018-12-03T19:57:51+03:00

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В Ярославле пройдет предновогодняя раздача бездомных собак и кошек. Акция запланирована на 8 и 9 декабря. Площадкой для ее проведения станет ТРЦ «РИО» на Тутаевском шоссе. Здесь ярославцы смогут совершенно бесплатно обзавестись четвероногим другом. Это отловленные на улицах города животные. Сейчас они содержатся на территории предприятия «Спецавтохозяйство». Все они привиты и стерилизованы.

— К нам по выходным приезжают волонтеры, но этого общения недостаточно. Животные мечтают обрести постоянный дом и каждый день встречать любимого хозяина, — обратилась к горожанам директор благотворительного фонда «Жизнь дана на добрые дела» Алла Волкова.

А чтобы была уверенность, что собака или кошка передаются в надежные руки, с новыми хозяевами заключают договор, в котором указываются данные владельца. Поэтому тем, кто желает приютить у себя питомца, нужно захватить на выставку паспорт.

Раздача будет идти с 12 до 17 часов.

Также взять домой четвероного друга можно и раньше, не дожидаясь выставки, - в приюте. Предварительно необходимо позвонить по телефону: 8-910-961-10-10 Алле Волковой.