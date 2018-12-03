В Ярославле достроят проблемный дом на проспекте Фрунзе

СЕГОДНЯ 19:43 2018-12-03T19:43:27+03:00

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В Ярославле достроят проблемную многоэтажку на проспекте Фрунзе, 77. На встрече губернатора региона Дмитрия Миронова с президентом ПАО «Группа компаний «ПИК» Сергеем Гордеевым была достигнута договоренность о том, что эта компания завершит начатое еще в 2009 году строительство. Предполагается, что здание введут в эксплуатацию в 2020 году. Контролировать ход работ лично поручено исполняющему обязанности мэра Ярославля Владимиру Волкову.

— Строители выйдут на площадку уже в ближайшие дни. Все экспертные оценки и заключения будут проведены параллельно, — в свою очередь отметил Владимир Волков. —В рабочем режиме встретимся с жителями и будем своевременно их информировать обо всех изменениях.

Напомним, дом рассчитан на 250 квартир. С начала строительства у здания сменилось уже три застройщика. На последнего подрядчика возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».