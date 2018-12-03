В Ростове Великом менеджер универсама украла из кассы 50 тысяч рублей и сдалась полиции

СЕГОДНЯ 17:24 2018-12-03T17:24:06+03:00

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В Ростове Великом осудили 20-летнюю работницу универсама, которая украла из кассы 50 тысяч рублей. В июле 2018 года девушка проводила возвраты по чекам, которые покупатели оставляли в магазине, после чего забирала деньги из кассового терминала.

- В ходе расследования злоумышленница явилась с повинной, а также приняла меры к возмещению причиненного собственнику ущерба, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд назначил мошеннице штраф в размере семи тысяч рублей. Из универсама девушку уволили.