Ярославской депутат приютил утку, которая сама постучалась в его дверь
Пернатую поселили в гараже дома
Фото: Роман Фомичев / facebook.com
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На порог председателя комитета по экономической политике Ярославской области и депутата Романа Фомичева пришла утка. Об этом чиновник написал второго декабря на своей страничке в Фейсбуке.
- Сегодня к нам постучалась в дверь утка. Пришла такая пешком. Теперь она живет в нашем гараже, - подписал фотографии птицы Фомичев. - Отогрели, напоили, накормили. Ну, вы поняли.
В комментариях под постом депутата ярославцы уже успели обсудить возможное имя утки. Некоторые даже в шутку спросили, а не собирается ли Роман покупать птице домик.
Фото: Роман Фомичев / facebook.com