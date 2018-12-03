2018-12-03T17:08:58+03:00
Общество

Ярославской депутат приютил утку, которая сама постучалась в его дверь

Пернатую поселили в гараже дома
Полина ЗАЙЦЕВА
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Фото: Роман Фомичев / facebook.comФото: Роман Фомичев / facebook.com
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На порог председателя комитета по экономической политике Ярославской области и депутата Романа Фомичева пришла утка. Об этом чиновник написал второго декабря на своей страничке в Фейсбуке.

- Сегодня к нам постучалась в дверь утка. Пришла такая пешком. Теперь она живет в нашем гараже, - подписал фотографии птицы Фомичев. - Отогрели, напоили, накормили. Ну, вы поняли.

В комментариях под постом депутата ярославцы уже успели обсудить возможное имя утки. Некоторые даже в шутку спросили, а не собирается ли Роман покупать птице домик.

Фото: Роман Фомичев / facebook.com

Фото: Роман Фомичев / facebook.com

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