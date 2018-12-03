В Ярославле пенсионерка упала в раскопанную московскими дорожниками канаву на проспекте Авиаторов

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-03T17:14:41+03:00

Она отсудила у них компенсацию

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В Ярославле пенсионерка отсудила компенсацию морального вреда у московской компании «ЕКС», которая ремонтировала проспект Авиаторов. Старушка упала в канаву, которую дорожники раскопали, когда меняли бордюрный камень.

- 70-летняя женщина упала в канаву при попытке перейти раскопанную обочину рядом с остановкой «Улица Красноборская», - рассказали в прокуратуре Ярославской области. - Выбраться из ямы женщина смогла только с помощью прохожих, которые вызвали скорую помощь.

После падения у пенсионерки болит нога и спина - ей трудно ходить без помощи. В ведомстве сообщают, что «ЕКС» даже не сделали переход через широкую канаву на время ремонта.

- Это является нарушением как условий заключенного контракта, так и требований законодательства о безопасности дорожного движения.

В итоге уже в зале суда пенсионерка договорилась с московскими дорожниками о компенсации.