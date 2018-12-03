Выборы мэра Ярославля в эфире радио «Комсомольская правда» - Ярославль» 96,2 FM
4 декабря, в 18.05 на радиостанции «Комсомольская правда» - Ярославль» 96,2 FM выйдет очередная программа «Картина дня». Ее гостями станут кандидат на должность мэра Ярославля Сергей Балабаев и известный ярославский политик Василий Цепенда. Тема программы: «ВЫБОРЫ МЭРА ЯРОСЛАВЛЯ».
Накануне выборов Сергей Балабаев отправил письма руководителям фракций ярославского муниципалитета с предложением встретиться и обсудить пункты его предвыборной программы.
Наши слушатели также могут присоединится к этому обсуждению и задать свои вопросы по номеру 8-961-972-34-99 или присоединиться к группе «Комсомольская правда» - Ярославль» в Viber!
Наши гости в эфире также расскажут:
- Какие неожиданности и сюрпризы могут случиться на предстоящих выборах главы города.
- О той тяжелой финансовой, социальной и экономической ситуацией, с которой придется столкнуться городу и ярославцам в наступающем году, и своих путях выхода из нее.
- Как Ярославлю вновь научиться зарабатывать самому и избавиться от кабальных долгов.
- Как снизить стоимость услуг ЖКХ на четверть.
Об этом и многом другом вы сможете услышать на волне радио «КП» - Ярославль» 4 декабря с 18.05 до 19.00, а также увидеть участников разговора на нашем канале в You Tube. Ссылка на трансляцию будет размещена на нашем сайте.
Напоминаем, что свои вопросы гостям студии вы можете задать по телефону 8-961-972-34-99 или в Viber вплоть до окончания прямого эфира.