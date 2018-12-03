2018-12-03T15:54:29+03:00
Политика

Выборы мэра Ярославля в эфире радио «Комсомольская правда –Ярославль» 96,2 FM

Гости программы: кандидат на должность мэра Ярославля Сергей Балабаев, и известный ярославский политик Василий Цепенда
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В 18:05 на радиостанции «Комсомольская правда –Ярославль» 96,2 FM выйдет очередная программа «Картина дня»В 18:05 на радиостанции «Комсомольская правда –Ярославль» 96,2 FM выйдет очередная программа «Картина дня»
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Завтра, 4 декабря, в 18:05 на радиостанции «Комсомольская правда –Ярославль» 96,2 FM выйдет очередная программа «Картина дня». Ее гостями станут кандидат на должность мэра Ярославля Сергей Балабаев, и известный ярославский политик Василий Цепенда. Тема программы «ВЫБОРЫ МЭРА ЯРОСЛАВЛЯ»

На кануне выборов Сергей Балабаев отправил письма руководителям фракций ярославского муниципалитета с предложением встретиться и обсудить пункты его предвыборной программы.

Наши слушатели так же могут присоединится к этому обсуждению и задать свои вопросы по: +79619723499 или присоединиться к группе «Комсомольской правда-Ярославль» в VIBER!

Наши гости в эфире также расскажут о том,

- Какие неожиданности и сюрпризы могут случиться на предстоящих выборах главы города.

- О той тяжелой финансовой, социальной и экономической с которой придется столкнуться городу и ярославцам в наступающем году и назовут свои пути выхода из нее.

- Как Ярославлю вновь научиться зарабатывать самому и избавиться от кабальных долгов.

- Как снизить стоимость услуг ЖКХ на четверть.

Об этом и многом другом вы сможете услышать на волне радио «КП-Ярославль» 4 декабря с 18.05 до 19.00 часов, а также увидеть участников разговора на нашем канале в You Tube. Ссылка на трансляцию будет размешена на нашем сайте

Напоминаем, что свои вопросы гостям студии вы можете задать по телефону +79619723499 или в Viber вплоть до окончания прямого эфира.

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