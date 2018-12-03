Владимир Волков потребовал лучше чистить тротуары в Ярославле

3 Дек. 14:53 2018-12-03T16:19:30+03:00

При этом, по мнению и. о. мэра, коммунальщики справились с уборкой проезжей части

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И. о. мэра Ярославля Владимир Волков потребовал от коммунальщиков лучше убирать тротуары от первого снега, который выпал в воскресенье, 2 декабря, днем.

— Послушать доклады, так у нас все отлично. Но вы пройдитесь хотя бы по центру города, тротуары не убраны, то каша, то наледь, люди жалуются. Прошу организовать работу на должном уровне и в кратчайшие сроки, - поручил он во время общегородского совещания.

При этом Волков отметил, что с уборкой проезжей части коммунальщики справились на удовлетворительно.