Это фиаско, братан! В Рыбинске мужик украл две бутылки водки и разбил их прямо перед охранниками
В отделение полиции «Рыбинское» поступил тревожный вызов. Поздним вечером в магазине в Копаево кто-то нагло похитил спиртное за 450 рублей и попытался скрыться. Однако, сотрудники магазина проявили стойкость и задержали злоумышленника. Да так, что бедолага выронил из рук спиртное. Надежды уйти безнаказанно разбились вместе с двумя бутылками водки.
Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж» и продолжили расследование.
Напомним, в Ярославле в выходные задержали двоих тунеядцев, промышлявших кражей аккумуляторов с грузовиков. Мужчины натаскали АКБ больше чем на 40 тысяч рублей