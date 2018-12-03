Это фиаско, братан! В Рыбинске мужик украл две бутылки водки и разбил их прямо перед охранниками

3 Дек. 12:28 2018-12-03T12:28:53+03:00

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В отделение полиции «Рыбинское» поступил тревожный вызов. Поздним вечером в магазине в Копаево кто-то нагло похитил спиртное за 450 рублей и попытался скрыться. Однако, сотрудники магазина проявили стойкость и задержали злоумышленника. Да так, что бедолага выронил из рук спиртное. Надежды уйти безнаказанно разбились вместе с двумя бутылками водки.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину. На него завели уголовное дело по статье «Грабеж» и продолжили расследование.

Напомним, в Ярославле в выходные задержали двоих тунеядцев, промышлявших кражей аккумуляторов с грузовиков. Мужчины натаскали АКБ больше чем на 40 тысяч рублей