2018-12-03T12:25:34+03:00
Общество

В Рыбинске начали вывозить мусор по новому графику

Раньше местные жители жаловались на переполненные контейнеры
Александр Клещев
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В Рыбинске «Хартия» начала вывозить мусор по новому графику, сообщают в городской администрации. Кроме того, мусоровозы теперь ходят по новым маршрутам.

- Жалоб и нареканий на переполненные контейнеры стало поступать меньше, ситуация с вывозом и уборкой постепенно налаживается. Имеются отдельные, единичные факты. В глобальных масштабах неисполнения графиков вывоза мусора нет, - подчеркнула первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи Олеся Минеева.

В ноябре жители жаловались на переполненные контейнеры. Их используют магазины, чтобы самим не платить за вывоз мусора.

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