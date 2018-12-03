«Волшебный троллейбус» 2018-2019 в Ярославле: расписание, билеты
«Волшебный троллейбус» в Ярославле выйдет на маршрут с 24 декабря. Уже с 15 декабря можно приобрести билеты. В прошлом году они разлетелись моментально.
Где купить билеты на «Волшебный троллейбус - 2019»? Во Дворце молодежи, ДК Добрынина, КСК «Вознесенский», в клубе «Китайский летчик Джао Да», ДК «Нефтяник», ТЦ «Яркий».
Билеты на «Волшебный троллейбус» онлайн - на сайте Яршоу. Здесь можно выбрать место, дату и время поездки.
Цена билета на - 200 рублей (включая подарок).
Праздничный транспорт будет курсировать от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы до театра имени Федора Волкова и обратно. В троллейбусе детей ждут сюрпризы и подарки.