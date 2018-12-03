2018-12-03T13:19:35+03:00
Общество

«Волшебный троллейбус» 2018-2019 в Ярославле: расписание, билеты

Когда и где можно купить билеты на «Волшебный троллейбус» в Ярославле
Роман Рыжиков
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Стала известна дата начала продаж билетов на "Волшебный троллейбус"Стала известна дата начала продаж билетов на "Волшебный троллейбус"Фото: Мэрия Ярославля
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«Волшебный троллейбус» в Ярославле выйдет на маршрут с 24 декабря. Уже с 15 декабря можно приобрести билеты. В прошлом году они разлетелись моментально.

Где купить билеты на «Волшебный троллейбус - 2019»? Во Дворце молодежи, ДК Добрынина, КСК «Вознесенский», в клубе «Китайский летчик Джао Да», ДК «Нефтяник», ТЦ «Яркий».

Билеты на «Волшебный троллейбус» онлайн - на сайте Яршоу. Здесь можно выбрать место, дату и время поездки.

Цена билета на - 200 рублей (включая подарок).

Праздничный транспорт будет курсировать от вокзала Ярославль-Главный по улице Свободы до театра имени Федора Волкова и обратно. В троллейбусе детей ждут сюрпризы и подарки.

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