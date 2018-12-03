В коттеджном поселке под Ярославлем сгорел «Мерседес»

3 Дек. 09:50 2018-12-03T09:50:50+03:00

Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области

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В коттеджном поселке «Зеленый квартал» под Ярославлем в выходные сгорел «Мерседес», сообщают в региональном управлении МЧС. Это случилось около половины шестого утра в минувшее воскресенье, 2 декабря.

Меньше, чем за час, пожарные потушили машину.

- В результате пожара уничтожен автомобиль «Мерседес Бенц», - рассказали в пресс-службе ведомства. - Пострадавших нет.

Причины, по которым загорелся автомобиль, сейчас выясняют специалисты. Напомним, в Рыбинске задержали 21-летнего парня с двумя свертками наркотиков.