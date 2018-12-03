В Рыбинске у 21-летнего молодого человека нашли два свертка наркотиков

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-03T09:13:28+03:00

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области

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В Рыбинске у 21-летнего молодого человека два свертка наркотиков, сообщают в УМВД по Ярославской области. «Рено Дастер», в котором он был пассажиром, остановили полицейские в районе улицы Софийской.

- Согласно проведенной экспертизе, в свертках находилось наркотическое вещество синтетического происхождения в количестве около 0,305 гр, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На молодого человека завели уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Сейчас он задержан. Расследование продолжается.