2018-12-03T09:13:28+03:00
Происшествия

В Рыбинске у 21-летнего молодого человека нашли два свертка наркотиков

Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
Александр Клещев
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В Рыбинске у 21-летнего молодого человека два свертка наркотиков, сообщают в УМВД по Ярославской области. «Рено Дастер», в котором он был пассажиром, остановили полицейские в районе улицы Софийской.

- Согласно проведенной экспертизе, в свертках находилось наркотическое вещество синтетического происхождения в количестве около 0,305 гр, - рассказали в пресс-службе ведомства.

На молодого человека завели уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Сейчас он задержан. Расследование продолжается.

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