В Рыбинске у 21-летнего молодого человека нашли два свертка наркотиков
Об этом сообщают в УМВД по Ярославской области
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В Рыбинске у 21-летнего молодого человека два свертка наркотиков, сообщают в УМВД по Ярославской области. «Рено Дастер», в котором он был пассажиром, остановили полицейские в районе улицы Софийской.
- Согласно проведенной экспертизе, в свертках находилось наркотическое вещество синтетического происхождения в количестве около 0,305 гр, - рассказали в пресс-службе ведомства.
На молодого человека завели уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств. Сейчас он задержан. Расследование продолжается.