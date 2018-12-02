В Ярославской области «ВАЗ - 2110» вылетел в кювет: есть пострадавшие
Об этом сообщают в региональном МЧС
В Ярославской области «ВАЗ - 2110» вылетел в кювет: есть пострадавшие.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Ярославской области «ВАЗ - 2110» вылетел в кювет. ДТП произошло сегодня, 2 декабря, около девяти утра на дороге Пречистое-Любим.
- В результате ДТП есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС по Ярославской области.
Причины аварий сейчас неизвестны. Напомним, в минувшую субботу, 1 декабря, в Дзержинском районе Ярославля случилось тройное ДТП - два «ВАЗа» и «Фольксваген» столкнулись около школы №80 на улице Елены Колесовой. К несчастью, здесь также не обошлось без пострадавших.