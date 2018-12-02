2018-12-02T14:54:39+03:00
Общество

В Ярославской области ищут 64-летнего Александра Гужова

Возможно, он ушел рыбачить на озеро Неро
Александр Клещев
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Ориентировка: Поисковый отряд «Лиза Алерт».Ориентировка: Поисковый отряд «Лиза Алерт».
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В Ярославской области ищут 64-летнего Александра Гужова из Ростова. Он пропал в минувший четверг, 29 ноября. Предположительно, мужчина ушел рыбачить на озеро Неро.

Рост Александра Гужова - 176 сантиметров. Телосложение плотное. Волосы у него седые, с залысинами, глаза серые. Был одет в камуфляжный костюм, темно-зеленые сапоги и черную вязаную шапку. При себе у него был рюкзак цвета хаки. У мужчины есть татуировка на левом запястье.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» использует для поисков квадрокоптер. Всех, кто располагает информацией о пропавшем, поисковики просят позвонить на горячую линию отряда - 8 800 700-54-52.

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