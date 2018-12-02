2 Дек. 12:20 2018-12-02T12:20:58+03:00

В Ярославле столкнулись два «ВАЗа» и «Фольксваген»: есть пострадавшие. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Ярославле случилось тройное ДТП. В Брагино, неподалеку от школы №80 на улице Елены Колесовой, столкнулись два «ВАЗа» и «Фольксваген». Авария случилась накануне, 1 декабря, около одиннадцати часов утра.

- В результате ДТП есть пострадавшие, - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ярославской области.

Напомним, спасатели сообщили о том, что в Ярославле сегодня, 2 декабря, придет непогода - метель и порывистый ветер до 12 метров в секунду. Кроме того, в МЧС рассказали, чем стихия может навредить городу.