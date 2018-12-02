МЧС: в Ярославле ожидается метель и сильный ветер
Непогода придет в город до полудня
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Региональное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение - до полудня в Ярославль придет непогода.
- В ближайшие 1-3 часа местами ожидается умеренный снег, местами метель, усиление ветра порывами 12 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.
Спасатели прогнозируют увеличение количества аварии из-за снежных заносов и накатов, проблемы в работе общественного транспорта и образование заторов на дорогах. Кроме того, ожидается падение и обрушение рекламных щитов, слабых крыш и других конструкций.