2018-12-02T10:21:18+03:00
Общество

МЧС: в Ярославле ожидается метель и сильный ветер

Непогода придет в город до полудня
Александр Клещев
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Региональное управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение - до полудня в Ярославль придет непогода.

- В ближайшие 1-3 часа местами ожидается умеренный снег, местами метель, усиление ветра порывами 12 метров в секунду, - сообщили в ведомстве.

Спасатели прогнозируют увеличение количества аварии из-за снежных заносов и накатов, проблемы в работе общественного транспорта и образование заторов на дорогах. Кроме того, ожидается падение и обрушение рекламных щитов, слабых крыш и других конструкций.

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