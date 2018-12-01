Пропавший в Тверской области мужчина мог приехать в Ярославскую

1 Дек. 21:21 2018-12-01T21:21:22+03:00

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В Ярославской области ищут молодого мужчину из Тверской области. Кирилл Золотарев пропал в среду, 28 ноября, и с тех пор неизвестно, где именно он находится. Поисковые отряды работают сразу в нескольких областях. Кириллу на вид 25-27 лет, он достаточно высокий – 1,85 метра. У него на предплечье и на икре ноги есть татуировки. На ноге – зеленый дуб. Мужчина может быть дезориентирован. Возможно, ему даже нужна срочная медицинская помощь.

Он может быть одет в болотный пуховик с капюшоном, белые штаны и черные ботинки.

Если кто-то его видел или знает, где он может находиться, стоит позвонить по телефону 8(910)646-34-34 или 8(904)014-12-34.