Международный хоровой фестиваль задержится в Рыбинске на две недели

СЕГОДНЯ 17:28 2018-12-01T17:28:23+03:00

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В Рыбинске торжественно открылся XIII Международный хоровой фестиваль им. Владислава Соколова. Детские хоры из разных регионов открыли его в субботу, 1 декабря. В этом году фестиваль приурочили к 30-летию со дня его основания и 110-летию его основателя.

- Изначально это был обычный детский фестиваль, но потом к нам поехали хористы из других городов, и появилась приставка «народный», - рассказал Сергей Шестериков, художественный руководитель и главный дирижер фестиваля. - А потом приехал хор из заграницы, и фестиваль получился уже международным. Мы проводим фестиваль с любовью, в Рыбинске любят петь и, наверное, поэтому к нам ежегодно стягиваются коллективы из других регионов России, и нам удается каждый раз собирать полные залы,

Более тысячи человек из 30 коллективов примут участие в юбилейном фестивале. Он продлится до 16 декабря, а все концерты запланированы на выходные, чтобы гости смогли посетить их все, не уходя с работы.