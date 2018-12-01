«Ярославич» в Новосибирске не устоял против «Локомотива»

СЕГОДНЯ 14:57 2018-12-01T14:57:53+03:00

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Хоть и заметны в игре команды Юрия Филиппова положительные сдвиги к лучшему, однако против крепких дружин суперлиги это еще недостаточно. Главной заботой наставников «Ярославича» по-прежнему прием. В Новосибирске тренеры снова попробовали Локтионова на «диагонали», а Тарасова на доигровке. Если у левши Локтионова все получалось более-менее удачно, то с доигровкой проблема обнажилась. Сибиряки подавали только в зону Тарасова, который в целом держался, но идеального приема не обеспечивал. И у связующего Воропаева постоянно была из-за этого напряженка. Тем не менее, во втором сете ярославцы смогли показать свою лучшую игру и заставить опытных соперников пережить несколько неприятных минут, когда сетбол стал появляться с разных сторон сетки. Прекрасно себя проявил и молодой связующий Сакеев, немало озадачивавший соперников ходами. Но все же опыта ярославцам не хватило, чтобы взять сет. Эта неудача как-то надломила ярославцев в третьем сете, где счет дошел до разгрома. Правда, в концовке наши ребята взяли себя в руки и поправили имидж.

«Локомотив» (Новосибирск) – «Ярославич» - 3:0(25:18;32:30; 25:18)