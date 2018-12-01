Граждане тунеядцы: в Ярославле нашли воров, обносивших грузовики

СЕГОДНЯ 13:24 2018-12-01T13:24:14+03:00

Мужчины были судимы и, возможно, снова отправятся за решетку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Ярославле поймали дуэт аккумуляторных воров из Дзержинского района. Мужчины работали по-крупному. Точнее, с крупными машинами – грузовиками. Оба 28-летних вора уже были судимы и нигде, кроме как на кражах, не работали.

- Полицейскими установлена причастность подозреваемых к совершению трех подобных преступлений в Дзержинском районе г. Ярославля. Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 40 тыс. рублей, - рассказали в ярославской полиции.

Граждане тунеядцы не стали отпираться и во всем признались. Они рассказали, что аккумуляторы они воровали, чтобы сдать на металлолом, и получить деньги. Часть украденного они еще не успели сдать, так что полиции было что прикрепить к делу.