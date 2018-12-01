Преступление и наказание: ярославские росгвардейцы поймали автохама, который врезался в их машину

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-01T12:14:22+03:00

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В Ярославской области произошла история, достойная страниц русской классики. Вечером сотрудники Росгвардии ехали по Угличу на вызов. На служебном автомобиле и с включенной сиреной. Ехали, пока на улице Луначарского в их машину не врезалась «Мазда», летевшая навстречу. Машину Росгвардии от удара вынесло с проезжей части, сотрудница сильно травмировалась, а водитель «Мазды» даже не остановился. Он явно понимал, что только что натворил. На поиски лихача отправился второй экипаж. «Мазду» автохама нашли быстро, тот не успел далеко уехать и врезался в ограждение.

- Росгвардейцы задержали находившегося за рулем «Мазды» водителя и передали сотрудникам полиции. Как выяснилось, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Преступником оказался 55-летний тутаевец. Какой же финал? Сотрудница Росгвардии в больнице с травмами, машина, в которой она была, побита, но зато преступник пойман и будет наказан. Как минимум, у него отнимут права.