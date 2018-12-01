Льготы продлили: правительство заплатит за летний отдых маленьких ярославцев
Правительство Ярославской области решило оставить льготы на летние лагеря для детей со всей области. Следующие три года областной бюджет точно будет поддерживать детей.
78 миллионов область выделит на отдых детей в трудной жизненной ситуации. А для самих детей путевка будет абсолютно бесплатной. Еще около 30 миллионов привлекут для помощи малоимущим семьям. Для них путевки станут дешевле почти на семь тысяч. А для остальных – на две, что тоже не будет лишним.
Кроме того, областной бюджет покроет половину стоимости питания детей в лагерях.
Больше 66 тысяч детей отдохнули в летних лагерях летом 2018 года. Из них почти треть – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Напомним, ярославским родителям придется оплачивать школьные завтраки самим, здесь льготы могут убрать.