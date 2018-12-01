Льготы продлили: правительство заплатит за летний отдых маленьких ярославцев

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-01T10:34:05+03:00

Больше 100 миллионов рублей выделят на путевки в лагеря

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Правительство Ярославской области решило оставить льготы на летние лагеря для детей со всей области. Следующие три года областной бюджет точно будет поддерживать детей.

78 миллионов область выделит на отдых детей в трудной жизненной ситуации. А для самих детей путевка будет абсолютно бесплатной. Еще около 30 миллионов привлекут для помощи малоимущим семьям. Для них путевки станут дешевле почти на семь тысяч. А для остальных – на две, что тоже не будет лишним.

Кроме того, областной бюджет покроет половину стоимости питания детей в лагерях.

Больше 66 тысяч детей отдохнули в летних лагерях летом 2018 года. Из них почти треть – это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, ярославским родителям придется оплачивать школьные завтраки самим, здесь льготы могут убрать.