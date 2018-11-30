«Локомотив» пострадал в битве при Казани

СЕГОДНЯ 22:10 2018-11-30T22:33:58+03:00

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В игре в Казани встретились команды с победными сериями, одна из которых должна была неминуемо оборваться. И оборвалась такая у команды Дмитрия Квартальнова, хотя на льду казанского ледового дворца яркая хоккейная битва продолжалась до последних секунд. Первый период выиграли хозяева за счет удачного выстрела после вбрасывания у ворот Коновалова. Наши ребята, создав массу отличных моментов, остались без гола. А во втором периоде ставшее почти традиционным для «Локомотива» несчастьем – автогол. Прострел через зону ворот Коновалов пытался парировать клюшкой, но – 0:2. Один гол все же удалось в этом периоде отыграть, когда Коваленко идеально выложил шайбу Каюмову. Но главные события развернулись в третьем периоде. Дважды казанцам удается практически запихнуть шайбу в ворота Коновалова – 1:4. Кажется, судьба матча решена. Но только кажется. Заработав большинство, наши ребята не упускают свой шанс, Ильенко виртуозно реализует "лишнего" – 2:4! Темп атак ярославцев возрастает. Еще одно большинство пытаемся реализовать без Коновалова. И уже при полных составах Локтионов за минуту до сирены сокращает отрыв до минимума. Однако развить успех при пустых воротах, к сожалению, не удалось. Но это была славная битва при Казани.

«Ак барс» - «Локомотив» - 5:3 (1:0;1:1;3:2)