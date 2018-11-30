2018-11-30T21:50:09+03:00
Спорт

«Буревестник» в «Тимирязевке» не смог закрыть московских снайперов

Ярославцы проиграли МБА, клубу из нижней части таблицы
Виктор ПОЛЯК
Поделиться:
Фото: БК БуревестникФото: БК Буревестник
Изменить размер текста:

После домашней победы «Бури» над одним из лидеров суперлиги 1 поклонники ярославского баскетбола рассчитывали на «продолжение банкета», но уже в Москве. К тому настраивать могло и невысокое в таблице место МБА Однако этот чисто баскетбольный клуб отнюдь не мальчики для битья, что подтвердилось еще в первой половине матча на паркете «Тимирязевки». Обнаружилась у москвичей цепкая защита, ничем не уступающая ярославской по прошлой игре. Из-за этого не только сбился прицел у наших парней, но еще и появилась масса собственных ошибок. Потери ярославцами мяча во многом предопределили исход игры. Но более важным фактором стали снайперы хозяев Афанасьев и Кузнецов, вдвоем «отгрузившие» в нашу корзину 55 очков. Ответные 15 очков Новикова и 23 очка Агеева, конечно, неплохо, но вот недавний герой Бутянковс ограничился девятью очками . К тому же, более сыгранные москвичи отменно провели последнюю четверть, в которой рвали нашу оборону за малейшие ошибочки. Тем не менее, новички «Бури» Бутянковс и Гивен заметно добавили в командных действиях. Посмотрим, как пойдут дела дальше

МБА (Москва) – «Буревестник» - 91 : 76 (24:23, 27:17, 10:18, 30:18)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Локомотив» пострадал в битве при Казани
Под Ярославлем машина сгорела прямо на перекрестке
В Ярославле закрыли «наливайку» на проспекте Ленина, в которой продавали алкоголь ночью
Не хочешь? Заставим! Опасного ярославца нашли и увезли в больницу
В Ярославле появится музей, посвящённый футбольному клубу «Шинник»
В Ярославле поймали липовую соцработницу, укравшую у бабушки 100 тысяч рублей
33-летний мужчина месяц истязал беременную жену и падчерицу
В Рыбинске 17-летний парень оскорбил сотрудников ДПС в отделении полиции
В Переславле посетитель кафе чуть не убил другого «розочкой»
Директору ярославского ПАТП сделали выговор за проблемы с автобусами: возможно, он уволится
Бонни и Клайд, не иначе. В Ярославле пара ограбила банк
На полигоне «Скоково» построят комплекс переработки строительного мусора
При пожаре на обувной фабрике под Ярославлем пострадали люди
На территории ярославского предприятия прокуроры нашли лужу с вредными веществами
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем
Добрая традиция: в Ярославле начала работать бесплатная Почта Деда Мороза
В Ярославской области штрафуют нерадивых собственников памятников архитектуры
В Ярославской области судебные приставы заставили предприятие купить квартиру своему работнику
Ярославец нагулял по барам и магазинам по чужой банковской карте 1 год лишения свободы
В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из многоквартирного дома
В Дзержинском районе Ярославля пьяный мужчина угнал машину
Ярославские силачи сумели сдвинуть с места огромное колесо обозрения
Серьезное ДТП в Ярославле: сбита 17-летняя девушка, получил травмы пятилетний ребенок
В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей
У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось