«Буревестник» в «Тимирязевке» не смог закрыть московских снайперов

СЕГОДНЯ 21:50 2018-11-30T21:50:09+03:00

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После домашней победы «Бури» над одним из лидеров суперлиги 1 поклонники ярославского баскетбола рассчитывали на «продолжение банкета», но уже в Москве. К тому настраивать могло и невысокое в таблице место МБА Однако этот чисто баскетбольный клуб отнюдь не мальчики для битья, что подтвердилось еще в первой половине матча на паркете «Тимирязевки». Обнаружилась у москвичей цепкая защита, ничем не уступающая ярославской по прошлой игре. Из-за этого не только сбился прицел у наших парней, но еще и появилась масса собственных ошибок. Потери ярославцами мяча во многом предопределили исход игры. Но более важным фактором стали снайперы хозяев Афанасьев и Кузнецов, вдвоем «отгрузившие» в нашу корзину 55 очков. Ответные 15 очков Новикова и 23 очка Агеева, конечно, неплохо, но вот недавний герой Бутянковс ограничился девятью очками . К тому же, более сыгранные москвичи отменно провели последнюю четверть, в которой рвали нашу оборону за малейшие ошибочки. Тем не менее, новички «Бури» Бутянковс и Гивен заметно добавили в командных действиях. Посмотрим, как пойдут дела дальше

МБА (Москва) – «Буревестник» - 91 : 76 (24:23, 27:17, 10:18, 30:18)