Под Ярославлем машина сгорела прямо на перекрестке

СЕГОДНЯ 18:45 2018-11-30T19:47:46+03:00

Машина горела ярко, как факел в ночи Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

К счастью, в пожаре на трассе никто не пострадал

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Рано утром пятницы, 30 ноября, прямо на дороге загорелась машина. Автопожар произошел в полтретьего на дороге Ярославль-Любим, где находится перекресток на деревню Игнатово. Горящий «Peugeot» было видно издалека.

- В 02 часов 40 минут объявлена локализация. В 03 часов 15 минут объявлена полная ликвидация, - рассказали в ярославском управлении МЧС.

Машину пытались потушить четверо пожарных, но, по словам свидетелей, они приехали, когда машина уже пылала факелом, и спасти ее точно уже было невозможно. К счастью, в таком страшном пожаре обошлось без пострадавших.

Напомним, за пару дней до этого в Ярославле после пожара три семьи остались без крова.