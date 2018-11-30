2018-11-30T19:47:46+03:00
Происшествия

Под Ярославлем машина сгорела прямо на перекрестке

К счастью, в пожаре на трассе никто не пострадал
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
Поделиться:
Машина горела ярко, как факел в ночиМашина горела ярко, как факел в ночиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
Изменить размер текста:

Рано утром пятницы, 30 ноября, прямо на дороге загорелась машина. Автопожар произошел в полтретьего на дороге Ярославль-Любим, где находится перекресток на деревню Игнатово. Горящий «Peugeot» было видно издалека.

- В 02 часов 40 минут объявлена локализация. В 03 часов 15 минут объявлена полная ликвидация, - рассказали в ярославском управлении МЧС.

Машину пытались потушить четверо пожарных, но, по словам свидетелей, они приехали, когда машина уже пылала факелом, и спасти ее точно уже было невозможно. К счастью, в таком страшном пожаре обошлось без пострадавших.

Напомним, за пару дней до этого в Ярославле после пожара три семьи остались без крова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле закрыли «наливайку» на проспекте Ленина, в которой продавали алкоголь ночью
Не хочешь? Заставим! Опасного ярославца нашли и увезли в больницу
В Ярославле появится музей, посвящённый футбольному клубу «Шинник»
В Ярославле поймали липовую соцработницу, укравшую у бабушки 100 тысяч рублей
33-летний мужчина месяц истязал беременную жену и падчерицу
В Рыбинске 17-летний парень оскорбил сотрудников ДПС в отделении полиции
В Переславле посетитель кафе чуть не убил другого «розочкой»
Директору ярославского ПАТП сделали выговор за проблемы с автобусами: возможно, он уволится
Бонни и Клайд, не иначе. В Ярославле пара ограбила банк
На полигоне «Скоково» построят комплекс переработки строительного мусора
При пожаре на обувной фабрике под Ярославлем пострадали люди
На территории ярославского предприятия прокуроры нашли лужу с вредными веществами
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем
Добрая традиция: в Ярославле начала работать бесплатная Почта Деда Мороза
В Ярославской области штрафуют нерадивых собственников памятников архитектуры
В Ярославской области судебные приставы заставили предприятие купить квартиру своему работнику
Ярославец нагулял по барам и магазинам по чужой банковской карте 1 год лишения свободы
В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из многоквартирного дома
В Дзержинском районе Ярославля пьяный мужчина угнал машину
Ярославские силачи сумели сдвинуть с места огромное колесо обозрения
Серьезное ДТП в Ярославле: сбита 17-летняя девушка, получил травмы пятилетний ребенок
В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей
У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось