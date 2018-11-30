В Ярославле закрыли «наливайку» на проспекте Ленина, в которой продавали алкоголь ночью

СЕГОДНЯ 18:23 2018-11-30T18:23:25+03:00

Уже не пожаловать туда Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле закрыли алкогольный магазин, в котором спиртное продавали в ночное время суток. Эта торговая точка, в доме № 50 по проспекту Ленина, открылась ещё весной 2018 года. С тех пор, жильцы близлежащих домов страдали от постоянного столпотворения пьяных компаний.

- Благодаря активным жителям, нашей совместной работе с мэрией города и полицией, удалось добиться закрытия магазина-кафе, торговавшем алкоголем с нарушениями, - рассказал депутат областной думы Андрей Щенников.

В магазине была проведена контрольная закупка. Она показала, что в данном заведении спокойно продают алкоголь после одиннадцати ночи. Именно это серьезное нарушение послужило поводом для закрытия торговой точки.