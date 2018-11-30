Не хочешь? Заставим! Опасного ярославца нашли и увезли в больницу

СЕГОДНЯ 17:47 2018-11-30T17:47:48+03:00

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В Ярославле поймали опасного туберкулезника. Мужчину отправили в диспансер, где он не сможет никому навредить. На 34-летнего ярославца подали в суд медики туберкулезной больницы.

- Мужчина не посчитал нужным добровольно пройти лечение в противотуберкулезном диспансере и при этом представлял угрозу здоровья своих соседей и близких, - рассказали в службе судебных приставов.

Сотрудник УФССП связывался с мужчиной, предлагал ему лечь в больницу по доброй воле, без бумажной волокиты и привлечения различных органов. Но тот не поддался на уговоры. Тогда ярославца объявили в розыск. В итоге мужчину нашли и на карете скорой помощи отправили в подобающее ему место.