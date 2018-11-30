В Ярославле появится музей, посвящённый футбольному клубу «Шинник»

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-30T16:28:20+03:00

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В Ярославле прошла встреча исполняющего обязанности мэра Владимира Волкова с болельщиками и руководством футбольного клуба «Шинник». На ней, помимо векторов развития ярославского футбола, обсудили предложение о создании музея, посвящённого команде.

— Встреча получилась очень насыщенной. В разговоре исполняющий обязанности мэра не давал несбыточных обещаний, но проявил неподдельный интерес к футбольной и клубной тематике, — подвел итог встречи главный тренер «Шинника» Александр Побегалов.

В экспозицию музея войдут личные коллекции болельщиков, собранные за долгие годы. Руководители клуба обещали найти помещение, в котором будет располагаться музей. Также, на встрече отметили, что комплекс будет открыт в любое время года, вне зависимости от футбольного сезона.