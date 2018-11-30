33-летний мужчина месяц истязал беременную жену и падчерицу

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-30T15:51:19+03:00

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Прокуратура Гаврилов-Ямского района поддержала обвинение в отношении 33-летнего жителя села Великое, который месяц истязал беременную супругу и ее дочь. Суд рассмотрел его уголовное дело.

Известно, что в апреле-мае этого года пьяный мужчина регулярно избивал свою жену из-за личной неприязни. Злоумышленник знал, что женщина беременна, и специально бил ее в живот. Также он запугивал супругу и несовершеннолетнюю падчерицу кухонным ножом и угрожал им убийством. Пока шло следствие, мужчина был заключен под стражу.

Суд назначил тирану три года и три месяца колонии общего режима.