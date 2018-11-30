В Рыбинске 17-летний парень оскорбил сотрудников ДПС в отделении полиции
За это он заплатит штраф
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В Рыбинске 17-летний молодой человек оскорбил сотрудников ДПС при исполнении. Он был пьян.
Это случилось в отделении полиции, где пьяный юноша был вместе с отцом. Он начал выкрикивать оскорбления в адрес сотрудников Госавтоинспекции. На него завели уголовное дело за «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».
Молодой человек свою вину признал - в итоге его приговорили к десяти тысячам рублей штрафа.
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