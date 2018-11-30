2018-11-30T13:46:10+03:00
Происшествия

В Переславле посетитель кафе чуть не убил другого «розочкой»

23-летнего парня из увеселительного заведения доставили в больницу с ранением в сердце
Роман Рыжиков
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В переславскую больницу поступил 23-летний мужчина с дыркой в груди. Проникающее ранение груди с повреждением сердца чуть не убило парня, но медики его спасли. И сразу же обратились в полицию.

Оказалось, в одном из городских кафе у молодого человека произошел конфликт с другим отдыхающим. В ходе ссоры 29-летний мужчина нанес удар осколком бутылки парню в грудь.

Злоумышленника задержали, сейчас решается вопрос о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью»

Напомним, ярославец нагулял по барам и магазинам по чужой банковской карте 1 год лишения свободы. Мужчина платил за всё чужой картой, которую подобрал в машине знакомого.

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