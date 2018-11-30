2018-11-30T13:08:21+03:00
Общество

Директору ярославского ПАТП сделали выговор за проблемы с автобусами: возможно, он уволится

Об этом рассказали в ДГХ
Александр Клещев
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Директору ярославского ПАТП-1 Александру Пономареву сделали выговор с занесением в личное дело после того, как днем 29 ноября в Ярославле начались проблемы с автобусами. Вполне возможно, что Пономарев покинет должность.

- Были сделаны оргвыводы по предприятию, - рассказал «КП-Ярославль» начальник управления городского пассажирского транспорта, первый заместитель главы ДГХ Сергей Волканевский. - Напрямую никто директора ПАТП не увольнял - был сделан только выговор. Сейчас он думает - возможно, напишет заявление об увольнении.

Напомним, вчера после девяти часов утра на маршруты не вышло 62 автобуса.

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