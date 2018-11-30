Бонни и Клайд, не иначе. В Ярославле пара ограбила банк
Ярославские полицейские закончили расследование уголовного дела парочки, которая летом этого года инсценировала ограбления банка прямо в центре города. Тогда было похищено больше миллиона рублей.
Напомним, дерзкое ограбление произошло утром пятого июля. Мужчина ворвался в банк на улице Комсомольской, напал на единственную сотрудницу, заставил ее выдать деньги и скрылся. С заявлением в полицию обратилась 33-летняя пострадавшая. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался 30-летний мужчина. На допросе он сдал свою подругу – ту самую сотрудницу банка.
Следователи собрали достаточно доказательств, все утверждено прокурором и направлено в суд. «Бонни и Клайду» грозит до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.