Бонни и Клайд, не иначе. В Ярославле пара ограбила банк

СЕГОДНЯ 12:23 2018-11-30T12:54:21+03:00

Вот только «Клад» посыпался и сдал подельницу полиции

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Ярославские полицейские закончили расследование уголовного дела парочки, которая летом этого года инсценировала ограбления банка прямо в центре города. Тогда было похищено больше миллиона рублей.

Напомним, дерзкое ограбление произошло утром пятого июля. Мужчина ворвался в банк на улице Комсомольской, напал на единственную сотрудницу, заставил ее выдать деньги и скрылся. С заявлением в полицию обратилась 33-летняя пострадавшая. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался 30-летний мужчина. На допросе он сдал свою подругу – ту самую сотрудницу банка.

Следователи собрали достаточно доказательств, все утверждено прокурором и направлено в суд. «Бонни и Клайду» грозит до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.