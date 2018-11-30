2018-11-30T12:54:21+03:00
Происшествия

Бонни и Клайд, не иначе. В Ярославле пара ограбила банк

Вот только «Клад» посыпался и сдал подельницу полиции
Роман Рыжиков
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Ярославские полицейские закончили расследование уголовного дела парочки, которая летом этого года инсценировала ограбления банка прямо в центре города. Тогда было похищено больше миллиона рублей.

Напомним, дерзкое ограбление произошло утром пятого июля. Мужчина ворвался в банк на улице Комсомольской, напал на единственную сотрудницу, заставил ее выдать деньги и скрылся. С заявлением в полицию обратилась 33-летняя пострадавшая. Вскоре подозреваемого задержали – им оказался 30-летний мужчина. На допросе он сдал свою подругу – ту самую сотрудницу банка.

Следователи собрали достаточно доказательств, все утверждено прокурором и направлено в суд. «Бонни и Клайду» грозит до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директору ярославского ПАТП сделали выговор за проблемы с автобусами: возможно, он уволится
На полигоне «Скоково» построят комплекс переработки строительного мусора
При пожаре на обувной фабрике под Ярославлем пострадали люди
На территории ярославского предприятия прокуроры нашли лужу с вредными веществами
«Ростелеком» дополнил «Онлайн-кассу» фискальным накопителем
Добрая традиция: в Ярославле начала работать бесплатная Почта Деда Мороза
В Ярославской области штрафуют нерадивых собственников памятников архитектуры
В Ярославской области судебные приставы заставили предприятие купить квартиру своему работнику
Ярославец нагулял по барам и магазинам по чужой банковской карте 1 год лишения свободы
В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из многоквартирного дома
В Дзержинском районе Ярославля пьяный мужчина угнал машину
Ярославские силачи сумели сдвинуть с места огромное колесо обозрения
Серьезное ДТП в Ярославле: сбита 17-летняя девушка, получил травмы пятилетний ребенок
В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей
У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось