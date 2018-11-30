2018-11-30T11:29:40+03:00
Общество

На полигоне «Скоково» построят комплекс переработки строительного мусора

Об этом сообщают в правительстве Ярославской области
Александр Клещев
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На полигоне «Скоково» построят комплекс переработки строительного мусора.На полигоне «Скоково» построят комплекс переработки строительного мусора.Фото: Правительство Ярославской области
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На полигоне «Скоково» под Ярославлем построят комплекс переработки строительного мусора, сообщают в правительстве области. Его стоимость - около 52 миллионов рублей. Часть затрат покроет субсидия из федерального бюджета, сформированная за счет средств экологического сбора.

- В декабре будут установлены сборно-разборная конструкция ангарного типа и специализированное оборудование – комплекс по дроблению отходов бетона, линия для переработки автомобильных шин и роторный шредер по переработке древесины, - рассказали в пресс-службе областной администрации. - Все работы планируется завершить до конца года.

В 2019 году на деньги с экологического сбора обещают построить несколько сортировочных комплексов в Пошехонском, Первомайском и Ростовском районах.

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