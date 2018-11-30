При пожаре на обувной фабрике под Ярославлем пострадали люди

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-30T11:18:43+03:00

С огнем справились уже заполночь Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В четверг, 29 ноября, около половины восьмого вечера в деревне Матвеево вспыхнула обувная фабрика. На пульт МЧС сигнал поступил в 19:38. На место выехали семь пожарных машин, с огнем боролись 21 человек.

Тушение продолжалось почти до часа ночи. Пламя уничтожило пристройку площадью 150 квадратных метров, повредило второй этаж административно-бытового корпуса и чердак площадью по 350 квадратных метров. В результате пожара пострадали люди. По предварительной информации несколько человек получили незначительные ожоги.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что информация о пострадавших уточняется.

Напомним, женщину, у которой при пожаре в селе Медягино в огне погибли трое маленьких детей, оставили под подпиской о невыезде