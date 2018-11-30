При пожаре на обувной фабрике под Ярославлем пострадали люди
В четверг, 29 ноября, около половины восьмого вечера в деревне Матвеево вспыхнула обувная фабрика. На пульт МЧС сигнал поступил в 19:38. На место выехали семь пожарных машин, с огнем боролись 21 человек.
Тушение продолжалось почти до часа ночи. Пламя уничтожило пристройку площадью 150 квадратных метров, повредило второй этаж административно-бытового корпуса и чердак площадью по 350 квадратных метров. В результате пожара пострадали люди. По предварительной информации несколько человек получили незначительные ожоги.
В пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области сообщили, что информация о пострадавших уточняется.
Напомним, женщину, у которой при пожаре в селе Медягино в огне погибли трое маленьких детей, оставили под подпиской о невыезде