2018-11-30T10:47:08+03:00
Общество

На территории ярославского предприятия прокуроры нашли лужу с вредными веществами

Акционерное общество оштрафовано на 20 тысяч рублей
МАРИЯ СОКОЛОВА
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Химические вещества могли попасть в Которосль.Химические вещества могли попасть в Которосль.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля провела проверку исполнения природоохранного законодательства АО «Русские краски».

В ходе проверки территории завода в грунте обнаружено скопления жидкости с явными признаками химических веществ. Надзорное ведомство посчитало, что данная жидкость могла попасть в Которосль и, следовательно, загрязнить реку.

По результатам проверки прокуратурой в отношении данной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП РФ - несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов.

По итогам его рассмотрения Федеральная служба по надзору в сфере природопользования организация привлекла общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

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