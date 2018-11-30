На территории ярославского предприятия прокуроры нашли лужу с вредными веществами

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-30T10:47:08+03:00

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Прокуратура Красноперекопского района Ярославля провела проверку исполнения природоохранного законодательства АО «Русские краски».

В ходе проверки территории завода в грунте обнаружено скопления жидкости с явными признаками химических веществ. Надзорное ведомство посчитало, что данная жидкость могла попасть в Которосль и, следовательно, загрязнить реку.

По результатам проверки прокуратурой в отношении данной организации возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.1 КоАП РФ - несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов.

По итогам его рассмотрения Федеральная служба по надзору в сфере природопользования организация привлекла общество к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.