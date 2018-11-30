2018-11-30T09:08:22+03:00
Общество

Добрая традиция: в Ярославле начала работать бесплатная Почта Деда Мороза

В Центральном отделении связи на Комсомольской, 22 в преддверии Нового года снова установили специальный синий ящик
МАРИЯ СОКОЛОВА
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Для писем Деду Морозу на Главпочтампте установили специальный ящик.Для писем Деду Морозу на Главпочтампте установили специальный ящик.Фото: Почта России
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С каждым годом все больше маленьких и больших ярославцев пишут Деду Морозу письма, посылают открытки и новогодние поздравления. В синий ящик с надписью «Для писем Деду Морозу» каждый желающий может опустить свое послание сказочному волшебнику.

До 24 декабря работники Почты России каждый день будут вынимать из ящика почту и доставлять ее в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге совершенно бесплатно.

Чтобы все послания были доставлены вовремя, и Дедушка смог прислать ответ, необходимо правильно указать обязательно с индексом свой адрес и адрес получателя.

- Кроме того, сотрудники Ярославского филиала Почты России при выемке и обработке всех уличных почтовых ящиков из общей массы будут отдельно сортировать детские письма, которые в дальнейшем отправят служебной почтой в резиденцию Деда Мороза, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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