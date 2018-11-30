В Ярославской области штрафуют нерадивых собственников памятников архитектуры

СЕГОДНЯ 08:05 2018-11-30T08:05:32+03:00

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С начала года нарушители законодательства в сфере охраны памятников оштрафованы 426 тысяч рублей. За это время сотрудники департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области провели около 500 надзорных мероприятий. Они, например, проверили состояние Губернаторской беседки на Волжской набережной в Ярославле. Памятник архитектуры после получения собственником предписания об устранении выявленных нарушений был приведен в надлежащий вид и сегодня в полной мере соответствует своему статусу визитной карточки города.

– По итогам проведенных надзорных мероприятий в отношении нарушителей законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия 14 собственников зданий привлечены к административной ответственности, – рассказал заместитель директора департамента Роман Васильев. – Кроме того, направлено 13 заявлений в органы полиции по факту обнаружения признаков состава преступления. Также направлено два иска в суд об изъятии объектов культурного наследия у нерадивых собственников – дома жилого в Угличе и здания костела в Ярославле.