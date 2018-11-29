В Ярославской области судебные приставы заставили предприятие купить квартиру своему работнику
В Рыбинский городской отдел УФССП России по Ярославской области поступило решение суда – обязать машиностроительную компанию передать в собственность гражданина путем заключения договора купли-продажи квартиру.
Но предприятие не торопилось выполнять ни решение суда, ни требования судебных приставов. Тогда в адрес должника
было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.
И вот наконец, после многочисленных требований исполнить решение суда, машиностроительная компания сообщила, регистрация договора купли продажи на днях состоится. Должник также прислал судебному приставу исполнителю копию договора купли-продажи, передаточный акт и квитанцию по оплате исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей.