В Дзержинском районе Ярославля пьяный мужчина угнал машину

СЕГОДНЯ 19:10 2018-11-29T19:33:52+03:00

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В полицию Ярославля обратился мужчина, у которого угнали машину. Потерпевший рассказал, что в ночное время суток из его двора пропал автомобиль ВАЗ. Угон произошёл в Брагино, в районе проезда Шавырина.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый. Им оказался 29-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он отжал форточку бокового стекла и проник в салон авто.

На угнанном автомобиле преступник прокатался недолго. В баке закончился бензин, и парню пришлось бежать на заправку за канистрой топлива. На преступника уже заведено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.