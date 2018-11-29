Ярославские силачи сумели сдвинуть с места огромное колесо обозрения

СЕГОДНЯ 18:29 2018-11-29T18:33:39+03:00

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Ярославские силачи сумели, казалось бы, невозможное – сдвинуть с места колесо обозрения, которое стоит на Которосльной набережной. Рекордсмены России Михаил Савин и Артем Белоусов прокрутили колесо на пару метров, привязавшись к нему тросами.

Ребята собираются поставить новый рекорд.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Первая попытка, которая состоялась неделю назад, оказалась неудачной. Тогда один из тросов, привязанных к кольцу, не выдержал и лопнул. Со второго раза цель была достигнута.

- Мы всегда стараемся показать, на что способно человеческое тело, пропагандируем мысль, что нет ничего невозможного, - рассказывают силачи. - Сегодня мы только репетируем, если все получится, то отправим заявку в книгу рекордов России.

Колесо обозрения, которое прокрутили спортсмены.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Идея сдвинуть ярославское колесо обозрения и поставить рекорд пришла к спортсменам спонтанно - во время разговора с директором аттракциона. Ребята в очередной раз испытать себя. После оформления всех нужных документов для проведения рекорда, силачи торжественно сдвинут колесо ещё раз – уже официально.