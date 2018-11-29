2018-11-29T18:33:39+03:00
Общество

Ярославские силачи сумели сдвинуть с места огромное колесо обозрения

Спортсмены хотят попасть в Книгу рекордов России [фото, видео]
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Ярославские силачи провернули колесо обозрения.Ярославские силачи провернули колесо обозрения.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
Изменить размер текста:

Ярославские силачи сумели, казалось бы, невозможное – сдвинуть с места колесо обозрения, которое стоит на Которосльной набережной. Рекордсмены России Михаил Савин и Артем Белоусов прокрутили колесо на пару метров, привязавшись к нему тросами.

Ребята собираются поставить новый рекорд. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Ребята собираются поставить новый рекорд.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Первая попытка, которая состоялась неделю назад, оказалась неудачной. Тогда один из тросов, привязанных к кольцу, не выдержал и лопнул. Со второго раза цель была достигнута.

- Мы всегда стараемся показать, на что способно человеческое тело, пропагандируем мысль, что нет ничего невозможного, - рассказывают силачи. - Сегодня мы только репетируем, если все получится, то отправим заявку в книгу рекордов России.

Колесо обозрения, которое прокрутили спортсмены. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Колесо обозрения, которое прокрутили спортсмены.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Идея сдвинуть ярославское колесо обозрения и поставить рекорд пришла к спортсменам спонтанно - во время разговора с директором аттракциона. Ребята в очередной раз испытать себя. После оформления всех нужных документов для проведения рекорда, силачи торжественно сдвинут колесо ещё раз – уже официально.

Ярославские силачи сдвинули колесо обозрения. Автор: Полина Зайцева..

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославской области судебные приставы заставили предприятие купить квартиру своему работнику
Ярославец нагулял по барам и магазинам по чужой банковской карте 1 год лишения свободы
В Ярославле предотвратили крупную кражу кабеля из многоквартирного дома
В Дзержинском районе Ярославля пьяный мужчина угнал машину
Серьезное ДТП в Ярославле: сбита 17-летняя девушка, получил травмы пятилетний ребенок
В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей
У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось
Маме детей, погибших в пожаре под Ярославлем, избрали меру пресечения
В Ярославле на 7,2% вырастет плата за содержание жилья
В Ярославле 18-летняя девушка выпала из окна 18 этажа
В Ярославле отменили концерт нашумевшего репера Хаски
Ярославец подделал больничный лист на полуцветном ксероксе
В Ярославле начали готовить учителей китайского языка
В Ярославле одного из руководителей подразделения РЖД поймали на взятке в два миллиона
В центре Ярославля начали собирать снесенную детскую площадку
Пострадавших в пожаре на 4-й Яковлевской поселили в гостинице на деньги из резервного фонда мэра
У жительницы Ярославля украли резиновые галоши и швейную машинку
В Ярославле пропала 15-летняя девочка с пирсингом в носу
«Локомотив» и в Нижнекамске поиграл в «догонялки»
Погоня в Тутаеве: пьяный угонщик пытался скрыться в поле и повис на кочке
Под Ярославлем два автомобиля превратились в груду железа из-за лобового столкновения
В санатории «Черная речка» задолжали по зарплате 11 миллионов рублей
В Ярославле полицейские поймали мужчину, который прятал наркотики у себя в носке
При столкновении «Део» и «Киа» в Ярославле пострадали два человека
В Рыбинске перезахоронят останки двух красноармейцев, погибших на Великой Отечественной войне
На проспекте Октября в Ярославле откроется современная поликлиника
Первое и единственное в России производство медицинских игл заработает в Ярославской области в начале 2019 года