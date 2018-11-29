Серьезное ДТП в Ярославле: сбита 17-летняя девушка, получил травмы пятилетний ребенок

СЕГОДНЯ 17:26 2018-11-29T17:26:17+03:00

В ДТП в Брагино пострадали 17-летняя девушка,переходившая дорогу,и пятилетний пассажир легковушки. Фото УГИБДД по Ярославской области

Авария произошла 28 ноября около 12 часов дня на Тутаевском шоссе в Дзержинском районе

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В районе дома №35, корпус 2 не поделили дорогу «Лада Гранта» и «Шкода Октавия». В результате столкновения автомобилей «Шкоду» отбросило на 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Пострадавшую осмотрели медики и пришли к выводу, что она нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ярославской области. – Кроме девушки в аварии получил травмы пятилетний пассажир «Лады Гранты». Он также отправлен на амбулаторное лечение.

Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими, в которых 9 человек получили травмы.