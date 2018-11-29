2018-11-29T15:25:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области житель Вологды ограбил земляка на 2,5 миллиона рублей

Чтобы завладеть этими деньгами, он сколотил целую банду
Мария СОКОЛОВА
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Злоумышленнику грозит 15 лет лишения свободыЗлоумышленнику грозит 15 лет лишения свободыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По версии следствия, 46-летний житель Вологодской области в мае 2017 года случайно узнал, что его земляк собирается поехать на машине в Москву за новым дорогим автомобилем с крупной суммой денег. Он с пятью подельниками разработал план, как похитить 2,5 миллиона рублей на парковке у трактира «У семи мостов», расположенного на территории Гаврилов-Ямского района по федеральной трассе «Холмогоры».

Ранним утром 31 мая потерпевший, следуя в Москву, остановился на этой парковке - его заманил один из подельников. Тут-то на него и напали остальные разбойники. Угрожая оружием, они избили жертву и его пассажира и забрали из бардачка «заветную» сумму денег.

Подозреваемого в организации разбоя полицейские задержали, а его подельники пока находятся в розыске.

- Уголовное дело направлено прокуратурой Гаврилов-Ямского района в районный суд для рассмотрения по существу. Ему грозит по ч. 4 ст.162 УК РФ лишение свободы на срок до 15 лет, - отметили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

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