2018-11-29T14:57:02+03:00
Происшествия

У Градостроительного колледжа в Ярославле работают пожарные. Что случилось

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что происходит в учебном заведении
Роман Рыжиков
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Фото: Жесть Ярославль / vk.comФото: Жесть Ярославль / vk.com
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Сегодня, 29 ноября, около половины третьего после полудня, у Градостроительного колледжа в Ярославле появилась пожарная машина. Фотографии попали в сеть. Пользователи предположили, что в учебном заведении что-то горит. К счастью, никого возгорания не было.

- Беспокоиться не о чем, это плановая проверка, - опровергли информацию о пожаре в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Напомним, в среду, 28 ноября, в Заволжском районе Ярославля, на улице 4-я Яковлевская,15 произошел пожар. Загорелась крыша дома, в котором находилось три семьи. С огнем быстро справились, а погорельцев разместили в гостинице «Которосль».

Женщину, у которой в огне погибло трое детей в селе Медягино, оставили под подпиской о невыезде.

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