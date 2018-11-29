Маме детей, погибших в пожаре под Ярославлем, избрали меру пресечения

СЕГОДНЯ 13:55 2018-11-29T13:55:30+03:00

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Матери детей, погибших во время пожара в селе Медягино Ярославского района избрали меру пресечения. Она проходит подозреваемой по делу о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

- Женщина оставлена под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Ярославской области.

Пожар в селе Медягино случился во вторник, 27 ноября, около полудня. В огне погибли трое маленьких детей - две семимесячные девочки-двойняшки и их четырехлетняя сестра. В квартире они были одни - мама оставила их и пошла за другой дочерью в школу. По информации СК, дома был включен обогреватель. Сейчас женщина вместе с дочкой-первоклассницей находится в социальном центре. Всего у нее восемь детей - в отношении четверых ее лишили родительских прав.