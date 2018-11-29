В Ярославле на 7,2% вырастет плата за содержание жилья

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-29T13:55:35+03:00

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В Ярославле с 1 января 2019 года вырастет плата за содержание и ремонт жилья. Сумма прибавки составит 7,2%.

- Это индексация. Большую роль в повышении тарифа сыграло то, что по закону внутридомовое и внутриквартирное газовое оборудование теперь нужно проверять не раз в три года, как раньше, а каждый год. При этом плата за обслуживание внутриквартирного оборудования, как правило, прописана отдельной строкой, а проверки общедомового – в общий тариф по содержанию жилья, - пояснили в мэрии города.

Напомним, Ярославская областная Дума в первом чтении утвердила изменения в Социальный кодекс, по которым многие родители лишатся льгот при оплате питания в школах и компенсаций за детские сады.