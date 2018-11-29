В Ярославле 18-летняя девушка выпала из окна 18 этажа

СЕГОДНЯ 12:59 2018-11-29T13:57:17+03:00

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В центре Ярославля погибла 18-летняя девушка, выпав с 18-го этажа. Ее обнаружили сегодня, 29 ноября, утром. Известно, что она жила недалеко от центра города, на улице Лизы Чайкиной.

- По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, - рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Ярославской области.

Напомним, в начале ноября на в Заволжском районе Ярославля погиб 11-летний мальчик. Он выпал с девятого этажа. Ребенок рос в благополучной семье и хорошо учился. Следователи ищут причины случившегося.